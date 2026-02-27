ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънци получиха две предупреждения за възможно падане на обекти от въздушното пространство

Военен дрон

Жителите на източния румънски окръг Тулча, който се намира близо до границата с Украйна, получиха две съобщения рано тази сутрин чрез системата за предупреждение Ро-Алърт (RO-ALERT) за опасност от падащи обекти, предават местните медии, цитирани от БТА.

Министерството на националната отбрана на страната съобщи, че радари са засекли дрон в украинското въздушно пространство, насочващ се на север от окръг Тулча. Безпилотният летателен апарат обаче не е навлязъл в румънското въздушно пространство и в 07:47 ч. местно (и българско) време тревогата е била отменена.

„Министерството на националната отбрана постоянно наблюдава въздушното пространство, в тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО, за да гарантира сигурността и териториалната цялост на Румъния", се посочва в позиция на ведомството.

В сряда вечерта два изтребителя F-16 бяха вдигнати от военна база Фетещ заради дрон, който за кратко навлезе във въздушното пространство на Румъния. Това се случи, след като няколко украински градове бяха подложени на руски удари, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Военен дрон

