https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22370409 www.24chasa.bg

Три типа партньорство ръководи ново начало на китайско-германското сътрудничество

КМГ

1136
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

„Нека да поведем настъплението в Годината на Коня и да бъдем енергични като дракон и коня. Нека тази година да бъде година на сътрудничество и развитие между Германия и Китай". На 26 февруари германският канцлер Фридрих Мерц публикува в социалните медии посланието, която беше написал по време на посещението си в Забранения град същия ден.

Уебсайтът на германското правителство предостави изчерпателна информация за посещението, като заяви, че то ще „задълбочи стратегическото партньорство между Китай и Германия" и „ще доведе двустранното сътрудничество към по-светло бъдеще". Германските компании, придружаващи Мерц по време на посещението му в Китай, единодушно изразиха мнение, че китайският пазар е от решаващо значение за тяхната рентабилност и иновации и че са готови да разширят инвестициите си в Китай, за да се възползват от възможностите, които предлага модернизацията на страната.

Това посещение в Китай е първото на канцлера Мерц в страната откакто е встъпил в длъжност, а той е и първият чуждестранен лидер, посрещнат от Китай през Годината на Коня. По време на посещението си китайският председател Си Дзинпин проведе разговори с него, като подчерта, че Китай и Германия трябва да бъдат „надеждни партньори, които се подкрепят взаимно", „отворени и взаимноизгодни партньори в областта на иновациите" и „културни партньори, които се разбират и ценят взаимно". Това определя посоката за ново начало в новата година за всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Германия. Двете страни подписаха множество споразумения, обхващащи зеления преход, митническо сътрудничество, спорт и медии. Мерц потвърди ангажимента на Германия към отношенията ѝ с Китай, изразявайки надежда за задълбочаване на двустранното сътрудничество за взаимна полза и споделено развитие.

По време на обиколката си в Китай германският канцлер посети китайската компания за роботи Unitree в Ханджоу, за да почувства енергията на развитието на китайските нови технологии.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

