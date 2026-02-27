ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама пострадаха при катастрофа на прохода Петроха...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22370417 www.24chasa.bg

Китай ще насърчава строежа на съоръжения за изследване на Луната

КМГ

1140
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според Китайската служба за пилотирани космически полети през 2026 г. китайската програма за пилотирани космически полети ще изпълни изцяло разпоредбите на 15-тия петгодишен план, ще задълбочи развитието както на мисията за приложение и развитие на космическата станция, така и на мисията за пилотирано изследване на Луната.

Откакто влезе в фазата на приложение и развитие на космическата станция, Китай успешно е изпълнил шест пилотирани полета, четири мисии за доставка на товари и седем задачи за връщане на космически кораби. Той също така е изпълнил първия си аварийен старт, като шест екипажа от тайконавти и 18 членове на екипажа са прекарали дълъг период от време в орбита. Общо са проведени 13 извънкорабни дейности и множество приложения за разгръщане на полезен товар.

През 2026 г. са планирани две пилотирани мисии и една мисия за доставка на товари. Единственият тайконавт на борда на екипажа на полета „Шънджоу-23" ще проведе експеримент с едногодишен престой.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание