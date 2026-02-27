За първи път от 100 години повече хора са напуснали САЩ, отколкото са влезли, съобщава SB.BY.

През 2025 г. броят на хората, напускащи САЩ, е надвишил броя на имигрантите със 150 000 души. Очаква се този брой да нарасне допълнително през 2026 г. Въпреки че американската администрация отдава този отлив на усилията за ограничаване на нелегалната имиграция, в действителност много американски граждани избират да напуснат страната, защото смятат, че има по-безопасни и по-евтини от Съединените щати.

Миграционните данни са от 15 държави и показват, че най-малко 180 000 американци са се преместили в европейски страни през 2025 г. В почти всички държави членки на ЕС броят на американците, които се установяват за работа и постоянно пребиваване, е достигнал рекордни нива и продължава да нараства.

Последният значителен отлив на население от Съединените щати е бил по време на пика на Голямата депресия през 1935 г., когато повече от 100 000 американски емигранти са решили да направят Съветския съюз свой нов дом.