Транспортната стачка в Германия се отменя, постигнато е споразумение със синдикатите

Германската железопътна компания „Дойче бан" (Deutsche Bahn) и синдикатът на машинистите Ге Де Ел (GDL) постигнаха късно снощи споразумение за заплатите и избегнаха стачки, които заплашваха да засегнат пътническия и товарния транспорт в деликатен момент за държавния оператор, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Говорител на Ге Де Ел потвърди споразумението рано тази сутрин, като заяви, че подробностите по него ще бъдат оповестени по-късно през деня. „Дойче Бан" също потвърди за постигнатия пробив след месеци на напрегнати преговори за заплащането и условията на труд за около 10 000 служители, които членуват в синдиката.

Ге Де Ел е представил списък с искания от 40 точки, включително общо увеличение на заплатите до 8 на сто, по-добри надбавки, по-добри условия за инструкторите и увеличение на бонусите при пенсиониране.

Споразумението е ранен тест за новия изпълнителен директор на „Дойче бан" Евелин Пала, която се стреми да възложи по-голяма отговорност на оперативните звена, тъй като железопътният оператор се сблъсква с тежки загуби и потенциално разпадане на подразделението за товарни превози „Де Бе Карго" (DB Cargo).

Междувременно вестник „Зюддойче цайтунг" съобщи, позовавайки се на източници от Надзорния съвет, че „Дойче бан" ще се раздели с финансовия си директор Карин Дом само три месеца след назначаването ѝ. Според публикацията Надзорният съвет трябва да вземе решение за освобождаването ѝ в рамките на три седмици. От „Дойче бан" не са пожелали да коментират информацията.

По данни на изданието Дом е предизвикала недоволство сред работническия съвет на концерна (синдикалната организация, б. ред.), след като през декември е подписала акционерно указание за отделяне на дъщерното дружество „Ди Би Сървисис" (DB Services) без предварителна консултация с представителите на служителите.

Председателят на работническия съвет на концерна Хайке Мол е отправила остра критика към действията ѝ и ги е определила като „лош старт". Карин Дом пое поста в „Дойче бан" на 1 декември, след като преди това заемаше длъжността финансов директор във веригата за строителни материали „Хорнбах" (Hornbach).