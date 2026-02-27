ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полската военна помощ за Украйна надхвърли 3,5 милиарда евро

Полският външен министър Радослав Шикорски Снимка: СНИМКА: Х/@radeksikorski

Полша понастоящем е доставила 48 пакета военна помощ на Украйна на стойност над 3,5 милиарда евро, заяви полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Укринформ и БТА.

Украинската новинарска агенция отбелязва, че Шикорски е казал това при вчерашната си реч в полския Сейм, посветена на приоритетите на полската външна политика.

Полският външен министър изтъкна, че страната му е отделила 100 милиона долара за инициативата "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL) за закупуването на американски оръжия за Украйна и 100 милиона долара за чешката инициатива за доставяне на боеприпаси за украинската армия.

"Следователно, ние сме лидер в предоставянето на помощ, ще бъдем лидер и във възстановяването на Украйна. Това ще бъде нова възможност за полските предприемачи", каза Шикорски.

В рамките на вчерашната си реч Шикорски каза още, че победа на Украйна ще бъде и победа на Полша, а ако Киев загуби, заплахата за Полша няма да намалее, а ще се увеличи.

