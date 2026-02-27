ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европа затяга условията за визи за Шенген за турските граждани

На фона на значителното нарастване през последната година на броя на турските граждани, кандидатстващи за придобиване на визи за Шенгенското пространство, част от страните в Европа са затегнали мерките за контрол СНИМКА: АРХИВ

На фона на значителното нарастване през последната година на броя на турските граждани, кандидатстващи за придобиване на визи за Шенгенското пространство, част от страните в Европа са затегнали мерките за контрол в опит да намалят риска от злоупотреби, пише турският в. „Сьозджю", цитиран от БТА.

По данни на вестника страни като Италия и Унгария вече са въвели т.нар. „система за правилен контрол на използването (на визи)" – регулация, задължаваща турските граждани, получили виза за съответните страни, да изпращат по имейл печатите от паспортите си в съответните консулства всеки път, когато се завръщат в Турция след пътуване в Шенгенското пространство.

Основната цел на мярката е да се предотврати практиката за придобиване на визи в страни, в които шансът турските граждани да бъдат одобрени е по-голям, и последващото им използване в други страни от Шенгенското пространство, отбелязва „Сьозджю".

Според регулацията турските граждани, придобили виза от Италия или Унгария, засечени в друга страна, без да са влезли първо през държавата, която е одобрила кандидатурата им, ще подлежат на парична глоба и забрана за повторно кандидатстване по програмата. Срещу лицата, които при завръщането си в Турция не изпращат печатите, доказващи пристигането и напускането на съответната страна, ще бъдат предприемани „съответни правни мерки", гласи още мярката.

