Инстаграм разследва AI профили, които сексуализират хора с увреждания

Мета разследва генерирани от изкуствен интелект профили в социалните медии, които сексуализират хора с увреждания, появяващи се на платформата, съобщи Би Би Си.

Това става, след като Би Би Си сигнализира за десетки профили, показващи генерирани от изкуствен интелект изображения на жени с увреждания, включително синдром на Даун или витилиго.

Някои профили публикуват фалшиви изображения и видеоклипове на жени с липсващи крайници, видими белези или в инвалидни колички. Много от тях са в сексуализирани пози, облечени в разголени дрехи.

Някои акаунти са натрупали стотици хиляди последователи в рамките на няколко месеца. Един профил, който твърди, че е на сиамски близнаци, има около 400 000 последователи, въпреки че се е присъединил към Инстаграм едва през декември 2025 г.

Камран Малик, изпълнителен директор на Disability Rights UK, заяви, че появата на „акаунти, които фетишизират, подиграват или печелят от идентичността на хората с увреждания, е просто ужасяваща".

Той добави: „Това, с което се сблъскваме тук, е технология, използвана като оръжие, за да лиши хората с увреждания от тяхната свобода и достойнство, превръщайки нашите житейски преживявания в цифрови карикатури за печалба и забавление на другите".

Д-р Ейми Гаета от Кеймбриджския университет заяви пред Би Би Си, че изследва как изкуственият интелект променя баланса на силите по отношение на пола и уврежданията. Тя каза, че интернет е „залят" от безплатни и евтини инструменти за създаване на изображения с помощта на генеративен изкуствен интелект.

Генеративният изкуствен интелект е тип софтуер, който създава ново съдържание въз основа на модели, които е научил от съществуващи данни в отговор на заявка от потребителя.

Гаета каза, че докато някои инструменти имат ограничения по отношение на съдържанието, като например забрана на сексуално експлицитни команди, други нямат такива ограничения или те могат лесно да бъдат заобиколени.

„Понякога, без да съм дала команда или да съм имала намерение, се генерират хиперсексуализирани изображения на хора с увреждания. Това ясно показва пристрастност в наборите от данни, върху които са обучени тези инструменти", каза тя.

Говорител на Мета заяви, че компанията разследва съдържанието и че премахва материали, които насърчават сексуалната експлоатация или атакуват хора въз основа на защитени характеристики.