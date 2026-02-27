Двама са ранени при руска атака с дронове в Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха ранени при атака с дронове тази нощ срещу Измаилски район в украинската Одеска област. Става дума за момиче на 3,5 години и 44-годишен мъж, съобщиха от оперативния щаб на районната администрация на Фейсбук страницата си.

Ранените са хоспитализирани в средно тежко състояние, лекарите им оказват необходимата помощ, информират от администрацията.

"В нощта срещу 27 февруари руснаците атакуваха с дронове гражданската и пристанищната инфраструктура в Измаилски район. Регистрирани са щети по пристанищни резервоари и строителен кран, както и по фасадата и прозорците на жилищна сграда, автомобили и медицинско заведение. Разрушена е и сграда на детска градина", посочват в съобщението си от опреративния щаб на Измаилската районна държавна администрация.

Аварийните служби работят за отстраняване на последиците от удара, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.