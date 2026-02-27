ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локалното примирие в района на Запорожката АЕЦ вле...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Върнаха в Турция 41 души, издирвани за престъпления, петима от тях са били в България

Върнаха в Турция 41 души, издирвани за престъпления

Общо 41 турски граждани, издирвани за различни престъпления и установени като избягали в чужбина, са задържани от властите в страната в рамките на сътрудничество с партньорски служби, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Турция. Част от лицата са издирвани с червена бюлетина на Интерпол, а петима от всички са върнати в Турция от България.

Не става ясно какво е конкретното престъпление, за което е издирван всеки един от тях, но в съобщението на ведомството се посочва, че те са били изирвани за разпространение на наркотици, киберпрестъпления и тероризъм, посочва БТА.  

„Заедно с Дирекцията за сътрудничество с Интерпол-Европол към Главната дирекция „Полиция“, служителите на Министерството на правосъдието, Дирекцията за борба с разпространението на наркотици, Дирекциите по опазване на обществения ред, борба с киберпрестъпленията и борба с тероризма тръгнахме решително по следите на лица, които са избягали в чужбина и за които е издадена заповед за издирване. В сътрудничество със съответните служби на държавите осигурихме връщането на заловените“, се казва още в съобщението. 

Общо 23 от заловените са били издирвани с червена бюлетина и върнати от други държави, а други 18 са били обявени за национално издирване. Освен от България издирвани с червена бюлетина са депортирани в Турция също от Грузия, Германия, Албания, Азербайджан, Белгия, Ирак, Великобритания, Черна гора и Словения. 

