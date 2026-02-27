ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът в Белгия спря мерките на правителството срещу миграцията

Съдът в Белгия спря мерките на правителството срещу миграцията

Белгийският Конституционен съд спря временно прилагането на новите мерки на правителството за овладяване на миграцията, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. Отбелязва се, че белгийският съд се е обърнал за становище до Съда на ЕС по част от въведените наскоро промени.

В средата на миналата година Белгия предприе няколко ограничения, свързани с възможността за получаване на международна закрила. Правителството реши да не разглежда занапред молби от търсещи убежище, които вече са подали молби в други държави от ЕС. Бяха повишени условията за т. нар. събиране на семейства, когато получил убежище чужденец получава правото да покани в приемащата страна свои роднини.

Конституционният съд ще потърси мнението на европейските съдии по мярката, с която се прилага отказ от разглеждане на молба за убежище, когато е подадено сходно искане и в друга страна от ЕС. Очаква се също мнението на Европейския съд по ограниченията за събирането на семейства. Белгийските конституционни съдии спират изпълнението на решението за отказ от финансова помощ на кандидатите за убежище, за които няма място в приемните центрове. По тази мярка се предвижда окончателно решение след три месеца.

