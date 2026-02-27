Китай призова Пакистан и Афганистан да се договорят за спиране на огъня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай е силно обезпокоен от ескалацията на конфликта между Пакистан и Афганистан и призовава двете страни да се договорят за спиране на огъня възможно най-скоро, заяви днес говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, цитирана от китайската новинарска агенция Синхуа.

Говорителката каза това на редовен брифинг, след като вчера по афганистанско-пакистанската граница избухнаха сблъсъци.

Китай винаги е бил посредник между двете страни и е готов за изиграе конструктивна роля в името на деескалацията, каза още китайската представителка.

Тлеещ от дълго време, конфликтът между Пакистан и Афганистан ескалира тази нощ, след като Пакистан порази цели надълбоко в територията на Афганистан, включително в столицата Кабул, отбелязват ДПА и БТА.

Исламабад обвинява талибанските власти на Афганистан, че укриват терористи ислямисти, които извършват атаки в Пакистан - обвинение, което талибаните отхвърлят.

Китай граничи и с двете страни и поддържа отношения както с талибанския режим в Кабул, така и с Исламабад, основно по икономически причини. Пекин изнася оръжия за Пакистан, включително изтребители.

Русия, която също има влияние върху двете страни, също призова за незабавни преговори за прекратяване на конфликта и за решаване на споровете чрез диалог. Призив в този смисъл се съдържа в изявление на външния министър Сергей Лавров.