Локалното примирие в района на Запорожката АЕЦ влезе в сила

Локалното примирие в района на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна влезе в сила, заяви Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс и БТА.

Целта на примирието е да бъде извършен ремонт на електропроводи, съобщиха руски официални представители.

Споразумението за спиране на огъня в района на електроцентралата бе постигнато с участието на генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси и с помощта на руското Министерство на отбраната, руската национална гвардия (Росгвардия) и руското Министерство на външните работи, под егидата на "Росатом", заяви пред журналисти генералният директор на руската ядрена корпорация Алексей Лихачов.

Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя бе превзета от руските сили малко след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна през февруари 2022 г.

По време на войната на централата неведнъж бяха нанесени щети, което засили страховете от ядрена катастрофа. Въпреки че реактори са изключени от съображения за сигурност, те имат нужда от електричество, за да се охлаждат, пояснява ДПА.