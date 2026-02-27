Иран предлага посредничество между Афганистан и Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи изрази готовността на страната си да улесни мирни преговори между Афганистан и Пакистан, предаде агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в профила си в социалната мрежа "Екс" Арагчи призова двете съседни държави да разрешат различията си чрез диалог и принципите на добросъседство. Той подчерта значението на свещения месец Рамазан като време за ислямска солидарност.

Иран е готов да окаже всякаква помощ за улесняване на диалога и за засилване на разбирателството и сътрудничеството между Кабул и Исламабад, посочи Арагчи.

По-рано пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф заяви, че страната се намира в "открита война" с Афганистан, след като двете държави си размениха удари през нощта.

Според говорител афганистанско правителство Пакистан е нанесъл удари в столицата Кабул и в още две афганистански провинции часове след като Афганистан предприе погранична атака срещу пакистанска територия.