Две коли пропаднаха в дупка на светофар в Небраска (Видео)

Във вторник следобед в Омаха, Небраска, внезапно се образува пропадане, което погълна две коли, спрели на червен светофар, съобщава Еuronews.
Полицията в Омаха съобщи, че двамата шофьори са успели да излязат от колите си – и от пропадането – преди да пристигнат спасителните екипи.
Няма данни за ранени.
