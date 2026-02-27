ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две коли пропаднаха в дупка на светофар в Небраска (Видео)

1984
Два автомобила пропадат при срутване на светофар, Кадър: Бтв

Във вторник следобед в Омаха, Небраска, внезапно се образува пропадане, което погълна две коли, спрели на червен светофар, съобщава Еuronews.

Полицията в Омаха съобщи, че двамата шофьори са успели да излязат от колите си – и от пропадането – преди да пристигнат спасителните екипи.

Няма данни за ранени.

Два автомобила пропадат при срутване на светофар, Кадър: Бтв

