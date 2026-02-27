ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стачки и митинги ще има утре в Гърция по случай тригодишнината от жп катастрофата в Темпе

Тежката катастрофа между Солун и Лариса.

Протести, стачки и митинги се подготвят цяла Гърция в събота, 28 февруари, когато се навършват три години от тежката железопътна катастрофа в прохода Темпе, при която през 2023 г. загинаха 57 души, предимно млади хора, съобщава електронното издание на в. ,,Катимерини“.

Според публикацията се очаква пълна мобилизация и стачки на обществени организации, синдикати, градския транспорт, театрите и корабоплаването в Атина, Солун и в много други градове на страната.

В памет на загиналите в железопътната трагедия ще се проведе бдение и поклонение пред плочата с имената на жертвите от Солунския университет ,,Аристотел“. 

В Атина митингът е насрочен за 12:00 часа местно (и българско) време на площад „Синтагма“.

Според предварителните програми на протестите движението на железопътният транспорт утре ще бъде преустановено, а останалият обществен транспорт ще работи с променено разписание, за да позволи на участниците да достигнат до местата на събитията, пише БТА.

Стачката ще засегне и морския транспорт в страната, като неуточнен брой курсове няма да бъдат извършени.

Железопътната катастрофа в Темпе на 28 февруари 2023 г. се случи вследствие на челен сблъсък между товарен и пътнически влак на главната линия между Атина и Солун, при което 57 души загинаха. Това е железопътният инцидент с най-много жертви в историята на Гърция.

Тежката катастрофа между Солун и Лариса.

