Главният правозащитник на ООН: Десетки са заплашени от екзекуции след протестите в Иран

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова днес за незабавно въвеждане на мораториум върху изпълнението на смъртното наказание в Иран и предупреди, че още десетки хора в Ислямската република са заплашени от екзекуции, след като тази седмица бе произнесена първата смъртна присъда, свързана с масовите протести миналия месец, предадоха Ройтерс и БТА.

"Ужасен съм от съобщенията, че най-малко осем души, включително две деца, са били осъдени на смърт във връзка с протестите", каза Тюрк в реч пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева и добави, че още 30 души за заплашени от смъртни присъди в Иран.

Революционен съд в Техеран издаде смъртна присъда за иранец, обвинен във "враждебни действия срещу Бога", която, ако бъде потвърдена, ще бъде първата такава присъда, свързана с масовите протести през януари, съобщи източник, близък до семейството му.

Правозащитни организации твърдят, че хиляди хора са били убити при потушаването на протестите, които се превърнаха в най-тежките вътрешни безредици в Иран от Ислямската революция през 1979 г. По време на безредиците американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че може да разпореди военни действия, ако бъдат изпълнени екзекуции.

"Изключително съм обезпокоен от възможна военна ескалация в региона и от въздействието ѝ върху цивилните, и се надявам, че гласът на разума ще надделее“, заяви Тюрк в същата реч.

Вчерашните преговори в Женева между САЩ и Иран постигнаха значим напредък по отношение на ядрената програма на Техеран, заяви посредникът Оман, но нямаше признаци за пробив, който да предотврати евентуални удари от страна на САЩ на фона на нарастването на американското военно присъствие в региона.

Главният правозащитник на ООН изрази също безпокойство относно приемането за нормално на използването на сила за разрешаване на конфликти по света, като предупреди, че конфликтите създават истинска "пустош за правата на човека", посочва Франс прес.

"Не трябва да се връщаме към насилието като основа за организация" на света, призова Тюрк и добави: "Светът не може да остане безучастен, докато устоите на международното хуманитарно право и правата на човека се рушат пред очите ни".