Самолетоносачът "Джералд Форд" ще пристигне днес край северното крайбрежие на Израел

Американският самолетоносачът "Джералд Форд", който е най-големият в света, се очаква да пристигне днес край северното крайбрежие на Израел, съобщава "Таймс ъф Израел".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди ударната група на самолетоносача да бъде изпратена в Близкия изток като част от мащабно струпване на сили в региона, докато Вашингтон обмисля дали да предприеме военни действия срещу Иран.

Самолетоносачът отплава вчера от гръцкия остров Крит, където беше за презареждане и снабдяване в американска военноморска база. В момента той е на път към района на Хайфа, пише БТА.

Междувременно военноморските сили на САЩ опровергаха неотдавнашни медийни публикации за водопроводна криза на борда на кораба. „През последните седмици медийни съобщения повдигнаха въпроси относно системи на борда на кораба, включително санитарните. Представители на флота заявяват, че системите на "Джералд Форд" функционират в рамките на очакваните параметри за самолетоносач от клас "Форд" с над 4000 души на борда", се казва в изявление на американските военни. В текста се посочва, че всяко запушване на водопроводно-санитарната система се отстранява своевременно от обучен персонал по аварийно-спасителни и инженерни дейности, с минимално прекъсване на работата.

„На кораб с такъв размер и с толкова много моряци запушвания ще се случват“, казва капитан Дейвид Скарози, командир на самолетоносача. „Важно е колко бързо се отстраняват. Нашите екипи по поддръжката реагират незабавно и системата продължава да функционира според предназначението си без въздействие върху бойната готовност или способността ни да изпълняваме мисията си. Всекидневно се ангажирам с всички въпроси, свързани със здравето, благосъстоянието и морала на екипажа“, заяви Скарози.