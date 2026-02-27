ЕК приветства готовността на Орбан да признае резултатите от проверката на петролопровода "Дружба"

Европейската комисия приветства изразената от унгарския премиер Виктор Орбан готовност да признае резултатите от мисия за проверка на състоянието на петролопровода "Дружба", заяви днес говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси, съобщава БТА.

Това е положителна стъпка, сега е време да предприемем останалите необходими действия, добави той. Говорителят не уточни дали ЕК е готова да участва в такава мисия. По неговите думи комисията е в контакт с Киев по този въпрос. Той отбеляза, че петролопроводът е прекъснат от 27 януари след руски въздушен удар по украинската страна. Решително осъждаме тези руски удари по европейската енергийна сигурност, посочи говорителят.

Той допълни, че по-рано тази седмица при посещението си в Киев председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е поискала Украйна да поправи петролопровода по-бързо. Продължава работата за осигуряване на доставките, заяви говорителят по повод прекъснатото снабдяване на Унгария и Словакия с руски петрол, пренасян през Украйна. Спирането на доставките бе посочено като повод от Унгария по-рано тази седмица да не подкрепи ново разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия и да предупреди, че може да възпрепятства отпускането на заем от 90 млрд. евро за Киев.