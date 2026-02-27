ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не позволяват на майката на Николай Златков да вид...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22372587 www.24chasa.bg

Иран призова Афганистан и Пакистан да деескалират напрежението

2684
Иран призова Пакистан и талибанските власти на Афганистан да деескалират напрежението СНИМКА: Pixabay

Иран призова Пакистан и талибанските власти на Афганистан да деескалират напрежението, след като Пакистан нанесе удари навътре по територията на Афганистан, предадоха ДПА и БТА.

Техеран е "готов да предостави всякакво съдействие и да улесни диалога", заяви иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа "Екс".

"През свещения месец Рамазан - месец на въздържанието и засилването на солидарността в ислямския свят, уместно е Афганистан и Пакистан да съумеят да решат съществуващите разногласия в рамките на добросъседството и чрез диалог", изтъкна Арагчи.

Иранското правителство поддържа тесни контакти с Пакистан. Отношенията му с талибаните са смятани за напрегнати, но прагматични.

Иран призова Пакистан и талибанските власти на Афганистан да деескалират напрежението СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви