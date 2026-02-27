Иран призова Афганистан и Пакистан да деескалират напрежението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран призова Пакистан и талибанските власти на Афганистан да деескалират напрежението, след като Пакистан нанесе удари навътре по територията на Афганистан, предадоха ДПА и БТА.

Техеран е "готов да предостави всякакво съдействие и да улесни диалога", заяви иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа "Екс".

"През свещения месец Рамазан - месец на въздържанието и засилването на солидарността в ислямския свят, уместно е Афганистан и Пакистан да съумеят да решат съществуващите разногласия в рамките на добросъседството и чрез диалог", изтъкна Арагчи.

Иранското правителство поддържа тесни контакти с Пакистан. Отношенията му с талибаните са смятани за напрегнати, но прагматични.