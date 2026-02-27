Пакистанският министър на отбраната: Страната е в открита война с Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на отбраната на Пакистан заяви, че страната е в „открита война" с Афганистан, след като Исламабад започна въздушни удари срещу Кабул като част от вълна от атаки в цялата страна, съобщава Би Би Си.

„Нашето търпение вече се изчерпа", заяви Хаваджа Мухамад Асиф след атаките.

Ударите дойдоха, след като афганистанските талибани обявиха голяма офанзива срещу пакистански военни постове близо до границата в четвъртък вечерта.

Последните атаки следват месеци на сблъсъци между двете съседни държави, въпреки че през октомври бе постигнато крехко примирие.

Преговорите от миналата година не успяха да постигнат по-широко споразумение за пълно прекратяване на враждебните действия, като и двете страни се обвиняват взаимно, че не се ангажират сериозно с преговорите.

В четвъртък военните на талибаните заявиха, че около 20:00 местно време е започнала „отмъстителна операция".

Пакистан бързо отвърна на удара, заявявайки, че талибаните са „сгрешили в преценката си и са открили необоснован огън по множество места" отвъд границата в северозападната провинция Кхибер Пакхтунква, на което силите за сигурност на Исламабад са отговорили с „незабавна и ефективна реакция".

След това в ранните часове на петък сутринта Пакистан започна серия от бомбардировки над Афганистан, като удари цели в Кабул, Кандахар и Пактика в отговор на това, което нарече „непровокирани афганистански атаки".

И трите града са близо до общата пакистанско-афганистанска планинска граница, която се простира на 2600 км.

В отговор на ударите Забихула Муджахид, говорител на афганистанските талибани, публикува – а след това изтри – пост в X, че групата е нанесла удари рано в петък по пакистански военни позиции в Кандахар и Хелманд, две провинции в Афганистан.

Афганистанските талибани заявиха, че в петък сутринта са нанесли въздушни удари по няколко цели в Пакистан. Източници от талибанското правителство съобщиха пред Би Би Си, че ударите са били нанесени с дронове, изстреляни от Афганистан.

Пакистанският министър на информацията Ата Тарар заяви, че пакистанската армия е осуетила атаките на афганистанските дронове, насочени към Сваби, Ноушера и Аботабад, който е град с военен гарнизон, в който се намира военната академия на армията.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че силите на страната му имат „пълната способност да смажат всякакви агресивни амбиции" и обеща, че няма да има „компромиси" в защитата на „възлюбената родина".