Куба разговаря със САЩ след смъртоносната престрелка с моторна лодка

Куба и САЩ водят разговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка, регистрирана в САЩ, в териториалните води на Куба, съобщи високопоставен представител на Куба, цитиран от ДПА и БТА.

Заместник-министърът на външните работи на Куба Карлос Фернандес де Косио заяви, че американските власти са изразили желание за сътрудничество в изясняването на станалото. Той съобщи, че са осъществени обсъждания с Държавния департамент на САЩ и бреговата охрана на САЩ.

Кубинското Министерство на вътрешните работи съобщи, че граничарите са забелязали лодката рано в сряда близо до острова Кайо Фалконес в териториалните води на Куба. Когато граничен патрул се приближил до плавателния съд, за да го идентифицира, екипажът на лодката открил огън, добави министерството.

Четирима от десетте души на борда на моторната лодка са били убити, а другите – ранени. Командирът на лодката на гранична полиция също е бил ранен.

Кубинските власти съобщиха, че замесените в случая са кубински граждани, живеещи в САЩ, които са имали терористични намерения и са се опитали да влязат в Куба незаконно.

Фернандес де Косио съобщи, че на борда на моторната лодка властите са намерили автомати, пистолети, коктейли “Молотов“, устройства за нощно виждане, бронежилетки, камуфлажно облекло, боеприпаси и комуникационно оборудване, както и отличителни знаци на “контрареволюционни терористични организации“.

Отношенията между САЩ и Куба са обтегнати от революцията от 1959 година, водена от Фидел Кастро, и се влошиха през последните седмици. Под управлението на Доналд Тръмп САЩ засилиха натиска върху кубинското правителство.

Въпреки напрежението двете страни поддържат нормална комуникация по въпросите за миграцията и бреговата охрана.