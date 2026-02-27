ЕС продължава работата запорираното руско имущество да бъде предоставено на Украйна

Говорител на Европейската комисия уточни днес, че европейските институции продължават работата по предложението Украйна да получи руските средства, запорирани по силата на санкциите на ЕС.

Попитан дали възможността руските средства да бъдат предадени на Киев е изцяло отпаднала с решението от декември миналата година на Европейския съвет, той поясни на пресконференция, че работата по този въпрос не е спряла и продължава. Говорителят насочи вниманието към едно от изреченията в заключенията на европейските лидери от декември, където е отправен призив Съветът на ЕС и Европейският парламент да продължат техническата и правната работа по предложенията на ЕК за осигуряване на заем за Украйна със запорираното руско имущество.

В края на миналата година Европейският съвет реши да осигури за Украйна 90 милиарда евро с изтеглянето на заем от международните пазари. Унгария, Словакия и Чехия се предвижда да не участват в погасяването на този заем. Унгария по-рано тази седмица предупреди, че може да блокира не само по-нататъшното разширяване на санкциите на ЕС, но и отпускането на заема. За причина Будапеща посочи прекъсването на петролопровода "Дружба" през Украйна и спирането на доставките на руски петрол за Унгария от края на януари.

В навечерието на декемврийското заседание на европейските лидери за заема за Киев, продължило над 17 часа, Русия предупреди неведнъж, че ще отговори решително, ако бъде посегнато на нейното имущество. Белгия, където се съхранява основната част от блокираните руски средства, настоя твърдо ЕС да потърси други възможности за финансиране на Украйна, които не включват използването на руска собственост.

ЕС предвижда да възстанови средствата от заема за Украйна и да изплати изтегления кредит с използването на руското имущество, освен ако Русия не изплати обезщетение на Киев за войната. Комисията уточни, че се предвижда Киев да започне да получава първите преводи по заема в следващите седмици.