Полша планира забрана за социални мрежи за деца под 15 години

Полша планира да въведе нов закон, с който да забрани социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст, а отговорността за проверка на възрастта ще бъде на платформите. Това предаде Ройтерс, като се позова на интервю на “Блумбърг нюз“ с полския министър на образованието Барбара Новацка.

Управляващата Гражданска коалиция ще представи черновата на проектозакона днес, като в него ще бъдат предвидени глоби за платформи, които ще останат достъпни за млади потребители, заяви Новацка. Законът може да влезе в сила в началото на 2027 година, добави тя.

“Виждаме психичното здраве на деца и младежи, виждаме упадък в тяхната интелектуална компетентност“, каза Новацка. Размерът на глобите, които компаниите ще трябва да изплатят, още се обсъжда, добави тя.

Правителствата на няколко европейски страни, включително Дания, Гърция, Франция, Испания и Великобритания, разгледаха подобни ограничения във връзка с твърденията, че социалните мрежи са вредни или пристрастяващи за непълнолетни, пише БТА.

Британското правителство заяви през миналия месец, че обмисля ограничения, за да защити децата в интернет, след като Австралия въведе подобни закони през декември.

Инициативата може да постави Варшава в противоречие с американски технологични компании като “Мета“ и “Екс“ - собственост на Илон Мъск. Някои от тях се противопоставиха на ограниченията след забраната, която Австралия наложи миналата година.