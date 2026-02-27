ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22373064 www.24chasa.bg

Зеленски покани Фицо в Украйна да обсъдят всички съществуващи проблеми

2528
Президентът на Украйна Володимир Зеленски Снимка: Снимка: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски е поканил словашкия премиер Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на "всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха днес от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ.

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязват Ройтерс и БТА.

"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария.

Както съобщи по-рано Укринформ, словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви