Зеленски покани Фицо в Украйна да обсъдят всички съществуващи проблеми

Украинският президент Володимир Зеленски е поканил словашкия премиер Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на "всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха днес от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ.

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязват Ройтерс и БТА.

"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария.

Както съобщи по-рано Укринформ, словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".