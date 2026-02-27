Великобритания разглежда записи на военни полети, свързани с Епстийн

Британското министерство на отбраната преглежда записите на полети, които може да съдържат информация, свързана с Джефри Епстийн, след като документи показаха, че частният самолет на покойния американски сексуален престъпник е кацал във военни бази, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на министерството.

Британската полиция вече разглежда дали Епстийн е прехвърлил жени през две лондонски летища и едно в Централна Англия с частни полети в рамките на национално координирано разследване на връзките на покойния финансист, съден за сексуални престъпления с Великобритания.

Същевременно се засилват призивите органите на реда да проверят и дали бази на Кралските военновъздушни сили - като Маръм в Източна Англия и Нортолт край Лондон - също са били използвани за подобна дейност, след като документи показват, че самолетът на Епстийн е кацал и там, информира БТА.

Частните самолети редовно използват базата Военновъздушна база на Кралските военно въздушни сили Нортолт, но много по-рядко се случва да кацат в базата Маръм, която е ключова база на предната линия.

Министърът на отбраната Джон Хийли вече е наредил преглед на военните полетни записи: „Министърът на отбраната разпореди преглед на всички записи, които министерството може да притежава, свързани с полетите на Епстийн, кацнали на бази на Кралските военно въздушни сили, за да се гарантира, че всяка информация, свързана с престъпленията на Епстийн, е разкрита и предоставена на съответните власти“, съобщи говорителят на Министерството в изявление вчера вечерта

Министерството на отбраната ще подкрепи всички разследвания на гражданската полиция, се казва в изявлението, като се добавя, че мислите на министерството са с жертвите на „отвратителните престъпления“ на Епстийн.

Почти седем години след смъртта му скандалът с Епстийн продължава да разтърсва британския елит.

Последните документи, публикувани през януари, доведоха до краткото арестуване на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз Трети, а след това и на Питър Манделсън, бивш британски посланик в САЩ, по подозрение, че са споделили поверителни правителствени документи с Епстийн.