Хърватският външен министър: Подкрепяме европейската интеграция на Северна Македония

Хърватия остава твърд поддръжник на европейската интеграция на Северна Македония, беше посочено по време на днешната среща между председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши и хърватския министър на външните работи и европейските въпроси Гордан Гърлич Радман, който е на двудневно официално посещение в страната, съобщи МИНА, цитирана от БТА.

Гаши приветства топло госта и изрази благодарност за продължаващата подкрепа на Хърватия за европейската перспектива на Северна Македония, както и за развитото двустранно сътрудничество, основано на взаимно уважение, разбирателство, солидарност и партньорство. Той подчерта значението на споделянето на опита и експертизата на Хърватия в процеса на присъединяване към Европейския съюз и воденето на преговори за членство.

По време на срещата беше отбелязано и стратегическото значение на алианса и сътрудничеството в рамките на НАТО, където двете страни активно насърчават и защитават общите ценности, принципи и отговорности на организацията. Събеседниците се обединиха около убеждението, че политиката на разширяване на ЕС представлява ключова инвестиция в мира, стабилността и просперитета на региона и на целия европейски континент, като беше подчертано и пълното съответствие на Северна Македония с общата външна политика и политика на сигурност на Съюза.

Гаши и Гърлич Радман подчертаха значението на приятелските отношения между двете държави, основани на уважение към човешките, националните и културните права на малцинствата, които учат, работят или живеят в двете страни. Споделените ценности се разглеждат като положителен пример в региона и извън него, подчертаха те.

Председателят на македонския парламент изрази увереност, че посещението на министър Гърлич Радман ще засили и развие отношенията между двете страни във всички области от общ интерес и че Северна Македония ще продължи да разчита на хърватска подкрепа за интеграцията си в ЕС.