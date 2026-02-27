Най-лошите авиокомпании в светa са Ryanair u Wizz Air

Ryanair заема последното място в годишната класация за удовлетвореност на клиентите на авиокомпаниите, изготвена от британската организация за защита на потребителите Which? В проучването на потребителската организация Wizz Air също се класира близо до дъното.

Which? заяви, че това се дължи на факта, че пътниците осъзнават, че допълнителните такси означават, че нискотарифните авиокомпании вече не са винаги най-евтиният вариант.

В проучването, в което са участвали над 5500 пътници, Jet2 заема първо място в категорията за къси разстояния, а Singapore Airlines е на първо място за дълги разстояния, съобщава Еuronews.

Ryanair е авиокомпанията с най-лоши резултати в категорията на късите разстояния с резултат от 55%. Нискотарифният превозвач получи две звезди за процеса на резервация, качването на борда, обслужването на клиентите и условията в салона и само една звезда за комфорта на седалките.

Ryanair получи три звезди за съотношението цена-качество, което е по-малко от четири други превозвачи на къси разстояния - Jet2, Lufthansa, TUI и Aer Lingus.

„Тя се рекламира като нискотарифна авиокомпания, но печели от допълнителни услуги, които далеч надвишават спестяванията от цените на други авиокомпании", казва един от участниците в проучването.

Повече от една трета от клиентите на Ryanair заявиха, че нещо не е било наред с пътуването им.

В проучването на потребителската организация Wizz Air също се класира близо до дъното с 59%.

Авиокомпанията получи две звезди в повечето категории и три звезди за съотношението цена-качество, като един от анкетираните заявява, че Wizz Air е постоянно ужасна и скъпа.

Пътниците също се оплакаха от лошото обслужване на клиентите и липсата на комуникация по отношение на закъсненията.

easyJet получи 67% общо и три звезди за процеса на резервация. Пунктуалността на нискотарифната авиокомпания се е подобрила през последните две години и тя е отменила по-малко полети.

Въпреки това, авиокомпанията получи само две звезди за обслужване на клиентите, комфорт на седалките и обстановка в кабината. easyJet, подобно на Ryanair, получи три звезди за съотношението цена-качество.

Turkish Airlines е с 66%, Loganair - 65%, а Vueling Airlines с 63%. Те също са в края на класацията за кратки разстояния.

Which? твърди, че многократно е установила, че обявената цена на полетите на нискотарифните авиокомпании може да скочи значително, след като се плати за ръчен багаж. Тези цени често не се показват до края на резервационния процес, което прави изчисляването на пълната цена времеемко и объркващо.

Миналия месец Агенцията за рекламни стандарти (ASA) постанови решение срещу easyJet в резултат на скорошно разследване на цените на ръчния багаж от Which?

Дори след проверка на стотици цени, групата не успяла да намери полети, при които багажът може да бъде пренесен на цена, близка до заявената от 5,99 лири, равняващи се на около 6,90 евро.

„Много други пътници летят с тях заради примамливо ниските цени. Но абсурдно скъпите такси за багаж и други допълнителни услуги означават, че те вече не са гарантирано най-евтиният вариант. Многократно сме установили, че авиокомпаниите, които включват багаж и място в самолета в цената на билетите, всъщност могат да излязат по-евтини като цяло. Летете с друга авиокомпания, ако можете", казва Рори Боланд, редактор на Which? Travel.

В отговор на това говорител на easyJet казва: „Ние позволяваме на клиентите да плащат само за това, което искат, и нищо повече, което ни позволява да поддържаме ниски тарифи за всички. С около 40% от нашите клиенти, които избират да пътуват само с тарифата, и с най-високия ни рейтинг за удовлетвореност на клиентите за последните 10 години, е ясно, че клиентите продължават да ценят този избор и нашите услуги."

Говорител на Wizz Air отбеляза: „Проучването на Which? се основава на много малка извадка. В него са анкетирани 259 души, което е само 0,002% от 12-те милиона пътници, превозени с нашите полети в Обединеното кралство през 2025 г."

Компанията добави, че от октомври 2024 г. до декември 2025 г. удовлетвореността на клиентите е нараснала с осем процентни пункта.

„В същото време процентът на изпълнени полети във Великобритания е 99,7% - постоянно сред най-добрите в бранша, а точността ни се е повишила с 14% на годишна база."

Начело в класацията се нареди Jet2 (76%), която се оказа големият победител по отношение на надеждността.

Jet2 отмени много по-малко полети в последния момент в сравнение с повечето от конкурентите си и спечели четири звезди за процеса на резервация, обслужването на клиентите и съотношението цена-качество. Един клиент похвали щедрото разрешение за багаж в сравнение с други нискотарифни авиокомпании.

Повече от три четвърти от пътниците заявиха, че не са имали проблеми с полета си в сравнение с 63% за Ryanair.

Други компании с добри резултати са Lufthansa (73%), Norwegian (73%), British Airways (72%), KLM (72%), TUI (72%), Aer Lingus (71%) и Air France (69%).

British Airways получи 72% както в категорията на късите, така и в тази на дългите разстояния. Авиокомпанията получи четири звезди за обслужване на клиенти и отбеляза значително подобрение в пунктуалността, като 74% от полетите излитат навреме, което е увеличение спрямо 65% за същия период миналата година, според данни на Гражданската авиационна администрация (CAA).

За дълги разстояния Singapore Airlines получи най-високата оценка от клиентите - 81%. Авиокомпанията спечели пет звезди за обстановката в салона и обслужването на клиентите.

Тя беше една от само две авиокомпании, получили пет звезди за обслужване на клиентите. Един клиент казва: „Персоналът в салона беше много любезен и отзивчив. Храната беше отлична, а цялата обстановка в салона беше комфортна."

Авиокомпанията не получи препоръката „Препоръчан доставчик" от Which? поради клаузата си за неявяване, което означава, че ако пропуснете изходящия си полет, авиокомпанията ще анулира обратния ви билет или ще ви начисли допълнителна такса за промяна на пътуването.

Други компании с високи резултати са Emirates (80%), Virgin Atlantic (79%), Qatar Airways (78%), Air Canada (77%), KLM (75%) и Etihad Airways (74%).

Emirates се отличава с лесното си резервиране, комфорта на седалките, храната и съотношението цена-качество. Клиентите са възхитени от обслужването. Един от тях споделя: „Чувствах се като че ли летя в първа класа, въпреки че бях резервирал икономична класа."

Virgin Atlantic беше похвалена за персонала и атмосферата в салона, като изпревари трансатлантическите си конкуренти като Delta и United. Авиокомпанията получи и пет звезди за обслужване на клиентите.

В контраст с това, Aer Lingus е с най-ниската оценка за дълги пътувания (65%). Авиокомпанията получи само две звезди за комфорта на седалките и атмосферата в салона – категории, които са от решаващо значение за по-дългите полети. Тя обаче успя да вземе три звезди за съотношението цена-качество, обслужването на клиентите, процеса на резервация, процеса на качване на борда, както и за храната и напитките.

Американските авиокомпании също бяха сред по-слабо представилите се, като Delta (70%), American Airlines (69%) и United Airlines (68%) се наредиха в долната част на таблицата.