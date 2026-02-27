Заведоха дело срещу Тръмп и служители от администрацията му за нарушаване на конституцията

Семейството на специалния докладчик на ООН за палестинските територии, италианката Франческа Албанезе е завела дело срещу президента Доналд Тръмп и няколко високопоставени служители от американската администрация, съобщава италианската медия "Ти Джи Ком 24".

В основата на жалбата са санкциите, наложени от САЩ срещу Албанезе миналата година след нейните позиции в подкрепа на съдебното преследване на израелски лидери и компании, замесени във войната в Газа, отбелязва БТА.

Жалбата от страна на семейството на Албанезе е внесена в Окръжния съд на САЩ за федерален окръг Колумбия. Според жалбоподателите администрацията е нарушила правата, гарантирани от Първата, Четвъртата и Петата поправка на Конституцията на САЩ, като е разпоредила замразяване на активи на физическо лице без надлежна правна процедура. Искането на жалбовносителите е санкциите срещу Албанезе да бъдат обявени за противоконституционни.

Искът е подаден от съпруга на Албанезе - Масимилиано Кали, и от сина на двойката, чието име не се разкрива. Правилата на ООН не позволяват на самата Албанезе да заведе подобен иск във връзка с наложените й санкции. В жалбата на съпруга и на сина на италианката се изброяват последиците от мерките, наложени й от Вашингтон, а именно блокиране на банкови сметки, прекратяване на отношенията с някои университети, невъзможност за пътуване до САЩ и съответно невъзможност да използва и апартамента, в който тя е живеела във Вашингтон.

„Санкциите, когато се използват по подходящ начин, са мощен инструмент за прекъсване и отслабване на дейността на терористи, престъпници и авторитарни режими“, се казва в жалбата. „Въпреки това със санкции се злоупотребява, когато те са насочени към заглушаване на неудобни гледни точки и към нарушаване на конституционните права на лица, които правителството не одобрява“, казват жалбовносителите.