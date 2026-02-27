272 ганайци били привлечени да се бият в Украйна, 55 изгубили живота си

Ганайският външен министър Самуел Окудзето Аблаква обяви, че по негови оценки са били привлечени да се бият във войната на Русия в Украйна общо 272 ганайци, 55 от които са били убити, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През последните месеци няколко африкански държави, сред които Кения и Уганда, започнаха да разкриват случаи с привлечени в редиците на руската армия свои граждани, някои от които са били убити или пленени.

Аблаква посети Киев тази седмица, за да обсъди с украинските власти съдбата на двама ганайци, които са били пленени на фронта, докато са се сражавали в редиците на руската армия.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви по време на среща с ганайския си колега в сряда, че над 1780 африканци – граждани на 36 държави от континента – се сражават срещу Украйна в редиците на руските сили.

Ганайците, които са заминали да се бият в тази война, "са жертви на манипулация и дезинформация" от страна на "престъпни мрежи от трафиканти", които им обещават "достойна работа" в Русия, заяви в сряда Аблаква.

"Като отговорно правителство не можем да си затворим очите пред тази шокираща статистика“, написа Аблаква в профила си в "Екс".

Правителството на Гана "се ангажира да преследва и разбива всички мрежи за набиране на войници, действащи в "тъмния" интернет, за да привличат ганайци", каза министърът и добави: "Това не е нашата война и не можем да позволим нашите младежи да стават пушечно месо в една чужда война".

Журналисти от AФП се срещнаха с военнопленници от Кения, Того, Камерун и Нигерия по време на посещение в украински затвор в края на 2025 г.

Няколко кенийци, след като успешно се върнали в страната си, разказаха, че са срещнали десетки африканци в тренировъчните лагери в Русия или на фронта, идващи от Нигерия, Камерун, Египет или Южна Африка.

Тези мъже твърдят, че са били измамени с обещания за добре платена работа в Русия, преди да бъдат насилствено мобилизирани в руската армия и изпратени да воюват в Украйна.