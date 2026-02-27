1500 лекари станаха жертва на хакерска атака, засегнала 15 милиона пациенти, във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хакерска атака, извършена във Франция в края на 2025 г., е засегнала 1500 лекари и е довела до изтичане на лични данни на пациенти, съобщи днес издателят на софтуера, който е станал обект на нападението. Министерството на здравеопазването оцени броя на засегнатите хора на 15 милиона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според "Сежедим Санте" (Cegedim Santé), издател на софтуера Ем Ел Ем (MLM), използван от 3800 лекари във Франция, 1500 от тях са станали жертва на кибератаката, установена в края на миналата година.

"След задълбочени разследвания се оказа, че лични данни на пациенти от софтуерния пакет на Ем Ел Ем са били незаконно разгледани или извлечени", посочва компанията в изявление, без да дава оценка за броя на засегнатите лица.

Компрометираните данни произхождат "изключително" от административните досиета на пациентите (фамилия, име, пол, дата на раждане, телефон и т.н.), които обаче за "много ограничен брой" от тях може да съдържат "лични бележки на лекаря относно поверителна информация".

Министерството на здравеопазването потвърди от своя страна, че "административните данни" като "фамилия, име, телефонен номер и пощенски адрес" са изтекли и че са засегнати 15 милиона французи.

За 169 000 пациенти тези данни са придружени от свободни бележки, въведени от лекарите, "някои от които могат да съдържат поверителни данни“, или "1 % от случаите", уточни министерството по време на пресконференция, организирана на следващия ден след разкритията на обществената телевизия "Франс 2" по този случай.

Според "Франс 2", сред изтеклите данни фигурира информация за видни политически лидери.

Министърката на здравеопазването Стефани Рист поиска от компанията "Сежедим Санте" да докладва за причините за инцидента, за предприетите "коригиращи мерки" и за "гаранциите", осигурени с цел да се предотврати всяко ново изтичане на данни.