Гилейн Максуел и топсъветник на Бил Клинтън свързали експрезидента с Джефри Епстийн

Съучастничката на секспрестъпника пращала и закачливи имейли до помощника на бившия лидер на САЩ, той отрича да са били интимни

Последните документи от досиетата "Епстийн" определено имаха невиждан досега отзвук по света, а кошмарът на всяка влиятелна личност се оказа един - да бъде свързана по някакъв начин с покойния секспрестъпник.

Докато имената на мнозина за първи път почнаха да бъдат спрягани с Епстийн в медийното пространство, това не е нищо ново за семейство Клинтън. Връзката на бившия президент Бил Клинтън с финансиста-педофил е публична от години. Бившата държавна секретарка Хилари Клинтън доскоро беше малко по-далеч от цялата ситуация, като изключим теорията "пицагейт", добила отново популярност заради последните документи, публикувани от правосъдното министерство на САЩ.

Клинтън и Епстийн по време на едно от пътуванията им. СНИМКА: DOJ

Сега обаче Бил и Хилари за първи път бяха принудени с призовка да свидетелстват пред Конгреса. "Никога не съм срещала Джефри Епстийн. Никога не съм имала връзка или комуникация с него. Познавах Гилейн Максуел бегло", отбеляза бившата първа дама на САЩ след като няколко часа беше разпитвана от конгресния панел.

Тя се опита да обясни защо Максуел - съучастничката на Епстийн, която беше осъдена на 20 г. затвор за секстрафик на деца, е била гост на сватбата на дъщеря ѝ Челси Клинтън през 2010 г. в Ню Йорк. Според Хилари Гилейн е присъствала като плюс едно на някой от поканените.

Докато за бившата първа дама реално няма доказателства за познанство с Епстийн, същото не може да се каже за съпруга ѝ. В досиетата "Епстийн" има доста снимки на бившия лидер на САЩ - на една той плува в басейн заедно с Максуел и момиче със скрито лице, а на друга е бекстейдж на концерт на "Роулинг стоунс" в Хонконг заедно с Епстийн и Мик Джагър.

Бил Клинтън и млада жена със скрита самоличност. СНИМКА: DOJ

Последните документи обаче разкриват нещо повече, а именно как Максуел е играла роля в това да поддържа връзката между Клинтън и Епстийн. В началото на века Бил вече градеше образ на филантроп след президентския си мандат. Тогава той търсеше богати дарители за фондацията "Клинтън" и по-късно за "Клинтън Глобал Инишиейтив". По същото време Епстийн вече беше финансист от висшето общество. И макар че в документите реално няма директна комуникация между Клинтън и Епстийн, двамата често са предмет на кореспонденцията между Максуел и главния помощник на Клинтън - Дъглас Бенд.

Имейли между Максуел и Бенд в периода 2002 г. и 2004 г. разкриват близки отношения, изпълнени с ласкателства и дори сексуални намеци. Той я наричал своята "социална сватовница" и "любовница", а тя хвалела неговите социални и физически умения. Комуникацията им помага да се обясни близостта на бившия президент с Епстийн и колко силно хората, работещи от името и на двамата мъже, са се стремили да поддържат тази връзка.

Максуел и Бенд организирали срещи за "Клинтън Глобал Инишиейтив" и участвали в уреждането на полетите на Клинтън с частния самолет на Епстийн - най-малко 24 на брой. Говорител на Клинтън заяви, че бившият президент е пътувал със самолета, включително до места, "свързани с работата на фондацията "Клинтън".

Бил Клинтън и Гилейн Максуел заедно с Мик Джагър. СНИМКА: DOJ

Документация от полетите и онлайн комуникацията потвърждават твърденията на Бил Клинтън, че е прекъснал контактите си с Епстийн преди скандалният финансист да бъде обвинен през 2006 г. и преди да се признае за виновен през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетно лице. Хилари, тогава сенатор от Ню Йорк, не е придружавала съпруга си по време на пътуванията с Епстийн и е категорична, че дори не си спомня да се е срещала с него.

Зам.-началникът на кабинета на Бил Клинтън - Ангел Урена, заяви пред Би Би Си, че "президентът Клинтън не е знаел нищо за престъпленията на Епстийн и няма какво да крие". Урена заяви, че Клинтън не е изпращал нито един имейл от досиетата "Епстийн". "Разказахме на медиите всичко, което знаем за пътуванията на президента Клинтън с Джефри Епстийн", отбеляза той. И допълни: "Фактите са факти, а истината е истина, и двете са на наша страна".

На 21 септември 2002 г. Клинтън се качи на частния самолет на Епстийн и се впусна в обиколка на няколко африкански страни. Навремето пътуването получи широко медийно отразяване, а тогава Клинтън заяви пред New York Magazine, че Епстийн е "много успешен финансист и отдаден филантроп" и че особено цени "неговата щедрост по време на пътуването до Африка, посветено на демократизацията, подпомагането на бедните, гражданските услуги и борбата с ХИВ/СПИН". Списанието описва една транзакционна връзка: "Това, което привлече Клинтън към Епстийн, беше съвсем просто - той имаше самолет".

"Епстийн предложи самолет, който беше достатъчно голям, за да побере мен, моите служители и моята охрана", заяви президентът в декларация, подадена до Конгреса през януари т.г. В нея Клинтън обяснява, че той и неговите служители са летяли, "за да посетят проекти на фондацията и да присъстват на конференции и срещи" и пояснява, че никога не е посещавал острова на Епстийн.

В продължение на почти две години - от февруари 2002 г. до ноември 2003 г., Клинтън е летял със самолета на Епстийн до Европа, Африка, Азия, Русия, както и до Маями и Ню Йорк. По това време екипът на бившия президент се е опитвал да събере средства за неговата фондация - до 100 млн. долара, сочи меморандум, публикуван от WikiLeaks.

Последните снимки от досиетата "Епстийн", направени по време на пътуванията, включват снимки на Клинтън, който се усмихва, докато разговаря с персонала си и си стиска ръцете с местни официални лица. Но има и кадри, които вече са предизвикали любопитство у мнозина. Наред с плуването заедно с Максуел, Клинтън има и няколко снимки с млади жени със скрити лица.

Бил Клинтън в джакузи заедно с някой със скрито лице. СНИМКА: DOJ

Самата Максуел признава през 2025 г. в показанията си, че е била ключовата връзка между Епстийн и Клинтън. Епстийн е посещавал Белия дом за събития в началото на 90-те години, заедно със стотици други гости, и е бил сниман с Клинтън, който по това време е бил президент. Максуел разказва: "Епстийн ходеше в Белия дом, но те не са се виждали", визирайки Бил Клинтън. И отбелязва: "Те се срещнаха благодарение на мен". Съучастничката на Епстийн м.г. беше заявила също, че само заради нея Клинтън е летял със самолета на Епстийн: Аз бях тази, която помоли Епстийн да осигури самолета".

"Смятах за чест и привилегия да бъда част от нещо толкова невероятно и да имам възможността да прекарам време с човек (Клинтън), когото намирах за наистина изключителен. Не го казвам в никакъв друг смисъл, освен в този на фантастичен експрезидент", посочва Максуел.

Възможност да прекарва колкото време иска с Клинтън имаше друг човек - не става дума за Хилари, а за Дъг Бенд. Името му често се появява редом до това на Клинтън в полетната документация, особено при дългите международни пътувания с Епстийн и Максуел.

Бенд се описва като "ключов архитект" на образа на Клинтън след президентството, като е "допринесъл за създаването и развитието" на неговата емблематична конференция „Клинтън Глобал Инишиейтив". По-късно той става съосновател на консултантска фирма, оценена през 2025 г. на 2,3 млрд. долара. Бенд влиза в света на Клинтън като стажант в Белия дом по време на първия мандат на демократа през 1995 г. Изкачва кариерната стълба в правния отдел на Белия дом, а след това и в Овалния кабинет, където става зам.-помощник на президента.

Бенд остана главен съветник на Клинтън в годините след края на президентския мандат, като му помага да се преобрази от държавен глава във влиятелен държавен деец. Пътуванията на Бенд с Клинтън и Максуел през 2002 и 2003 г. включваха спирки в Лондон, Мароко, Хонконг, Япония, Бруней, Норвегия, Сибир и Китай.

А в същото време Максуел и Бенд, изглежда, почват да развиват интимни отношения. В имейлите той се обръща към Максуел с "бебче", а тя му казва, че е "супер мъжкар", че е "влюбена" в него и че е "надарен като кон".

Бенд нарича Максуел и своята "социална сватовница" и "сводничка", но "в същото време ти си моята любовница", пише той. В изявление пред в. "Ню Йорк Таймс" по-рано този месец Бенд заяви, че комуникацията му с Максуел е била, когато е бил несемеен и на 20 години. Сега той я нарече "чудовище" и отрече да е имал физическа връзка с нея.

Имейлите от досиетата "Епстийн" сочат, че Бенд е потърсил помощта на Максуел за посредничество при установяването на връзки, които да са от полза за "Клинтън Глобал Инишиейтив". Съветникът на Клинтън искал тя да му помогне да организира срещи, включително с Ричард Атиас. Мароканският магнат навремето изиграл ключова роля при създаването на връзки между световните елити в Давос, като работата му за конференцията на Клинтън била в общи линии същата.

Максуел казала на Бенд през февруари 2004 г.: "Ще говоря с Атиас в понеделник и ще го уредя за теб. Той е свързан с Давос от много години, така че вероятно е един от малкото, ако не и единственият човек, с когото трябва да говориш".

И допълнила: "Мисля, че може да се спечелят много пари от евентуално сътрудничество с него. Имам идеи, за които искам да поговорим, но само след като се видя с него".

Атиас потвърди, че се е срещнал с Бенд. Той каза, че първоначално е говорил с Клинтън в Давос, където му е предложил възможност да използва политическата си слава, за да постигне промяна в глобален мащаб. Той каза, че е работил с Бенд, за да реализира тази визия на глобалната конференция на Клинтън. Атиас освен това затвърди думите на Максуел, която в показанията си се определи за "много важна" като организатор на събития, наричайки я "катализатор".

Бил Клинтън, подобно на мнозина влиятелни личности последните години, изрази съжаление за това, че някога е имал отношения с Епстийн. В мемоарите си от 2024 г. експрезидентът пише, че винаги е смятал финансиста за странен, но не е имал представа за престъпленията, които е извършвал: "Той нарани много хора, но аз не знаех нищо за това и когато беше арестуван за първи път през 2005 г., вече бях прекъснал всякакви контакти с него".

"В крайна сметка, въпреки че ми позволи да посетя работните места на фондацията ми, пътуването със самолета на Епстийн не си струваше годините на разпити след това - желая никога да не го бях срещал", пише Клинтън. Очаква се днес по-късно той също да даде показания пред Конгреса на САЩ.