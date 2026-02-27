Унгария и Сърбия откриха високоскоростна железопътна линия между столиците си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгария и Сърбия откриха нова високоскоростна железопътна линия между столиците си, предаде регионалната телевизия Ен1. Съобщението беше направено на съвместна пресконференция в Белград от унгарския външен министър Петер Сиярто и сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович. По информация на ТАСС линията е построена с участието на Русия и Китай.

Няколко минути след полунощ първият товарен влак на унгарската компания "MAV Railtours" тръгна по новата линия Будапеща-Белград, потвърди Жолт Хеги – изпълнителен директор на Унгарските железници, в публикация в профила си във Фейсбук, информира БТА.

"Тестваме обновената линия номер 150 в реални условия с ежедневен товарен трафик, преди пътническият трафик да се върне по нея", написа Хеги.

Той заяви, че всички измервания и тестове са показали, че линията отговаря на всички инфраструктурни изисквания и изисквания за безопасност за движение на товарни влакове. По думите му, цитирани от Ен1, обновяването на линия 150 е най-голямата железопътна инвестиция в Унгария през последните години.

"Вместо старата, едноколовозна линия, която беше в лошо състояние, е построена двуколовозна линия за скорости до 160 километра в час с най-модерните съоръжения за пътниците", заяви Хеги.

Той призова гражданите да бъдат внимателни и да спазват разпоредбите, когато се приближават до железопътната линия, тъй като по този маршрут отдавна не е имало железопътен трафик.