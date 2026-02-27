Украйна може да създаде консорциум за отбранително оборудване, който да прихваща балистични ракети

Украйна обмисля възможността да създаде със свои съюзници консорциум за производството на отбранително оборудване, способно да прехваща балистични ракети и по този начин да преодолее критичния недостиг на ракети прехващачи за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщи украинският министър на отбраната Михайло Федоров, цитиран от Ройтерсн и БТА.

Системите "Пейтриът" бяха важен елемент от усилията на Украйна да отбранява въздушното си пространство от руски балистични ракети, които се движат с хиперзвукова скорост и не могат да бъдат прехващани от останалите ѝ системи за ПВО.

Запасите от ракети прехващачи ПАК-3 (PAC-3), с които работи системата "Пейтриът", намаляват критично, заяви пред журналисти украинският министър на отбраната. "Украйна има значителен потенциал сама да произвежда противоракетни системи и ракети", посочи Федоров и добави, че противовъздушната отбрана е основният му фокус от встъпването му в длъжност в средата на януари.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно упрекна западните съюзници, че бавят доставките на ракети за системата "Пейтриът", както и на други средства за противовъздушна отбрана. През януари той заяви на пресконференция, че няколко от системите са останали без ракети прехващачи.

Федоров каза, че е обсъдил със Зеленски идеята за създаването на съвместни предприятия за противовъздушна отбрана. "Това изисква специален проект. Изчисленията са сложни и отнемат време. Но Украйна трябва да развие собствените си способности", подчерта украинският министър на отбраната.

Федоров отбеляза, че в началото на мандата си е постигнал успех с това, че компанията "СпейсЕкс" се съгласи да прекъсне достъпа на руските сили до хиляди терминали за сателитна интернет връзка на спътниковата система "Старлинк". По думите му оттогава общият брой на връзките на руснаците за пряко предаване от бойното поле е намалял 11 пъти.

Терминалите на "Старлинк" са устойчиви на електронни смущения и по този начин са безценно средство за комуникация на бойното поле и за управляване на дронове.