Гърция обмисля да забрани бурките на непълнолетни

Гърция разглежда възможността за въвеждане на забрана на носенето на бурка от непълнолетни лица, каза гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис пред телевизия Скай.

В отговор на публикации за тази възможност Плеврис съобщи, че е направено проучване, ръководено от заместник-министъра на миграцията Севи Волудаки, което разглежда практиките в европейски контекст и правната рамка за забрани на покриване на лицето.

Той уточни, че става дума именно за бурката — цялостно покривало на тялото и лицето, а не за шалове, забрадки или други форми на покриване на главата, и отбеляза, че някои страни в Европа имат подобни забрани, признати за законни от Европейския съд по правата на човека, пише БТА.

Министърът подчерта, че Гърция не разглежда бурката като широко разпространен проблем, но правителството обмисля дали да въведе ограничения поне за непълнолетни, които нямат възможност за самостоятелен избор.

Засега няма взето окончателно решение, уточни Плеврис.