Бившият британски премиер Риши Сунак ще съветва Зеленски за икономическото възстановяване на Украйна

Бившият британски премиер Риши Сунак ще съветва украинското правителство по въпросите на икономическото възстановяване, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Назначението бе обявено в момент, когато Киев иска да възстанови енергийния си сектор навреме за следващата зима.

От публикувани днес документи става ясно, че Сунак е бил назначен на неплатена длъжност като член на Международния консултативен съвет за икономическото възстановяване на Украйна към президента Володимир Зеленски.

Очаква се консултативният съвет, съставен от група експерти, да съветва Зеленски и икономическия му съветник Кристия Фрийланд, която е бивш вицепремиер на Канада, пише БТА.

Сунак заяви, че за него било чест да подкрепя Украйна, докато е бил премиер и похвали Зеленски, че демонстрира „такава смелост, такава сила, такава изобретателност“, докато води украинския народ „в съпротивата му в тази война“.

„Западът се нуждае от една силна Украйна, една силна Украйна се нуждае от силна икономика“, добави той. „Затова аз съм много щастлив да се присъединя към международната група, която съветва президента Зеленски по въпросите на икономическото възстановяване. Уверен съм, че Украйна – с човешкия си капитал, природните си ресурси и културата си на иновации, може да се превърне в една от най-динамичните икономики в Европа“, каза още Сунак.

Сунак вчера участва в първата среща на консултативния съвет заедно с други международни фигури, включително ръководителят на Световната банка Аджай Банга и ръководителят на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо. В срещата участваха и представители на „Сименс“, „БлекРок“, „Ситигруп“ и „АрселорМитал“.