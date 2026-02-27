ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трамвай дерайлира в Милано, един загина и най-малко 39 са ранени (снимки)

Един човек загина, а най-малко 39 души бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано Снимка: Ройтерс

Един човек загина, а най-малко 39 души бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано в Италия, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в центъра на града, на булевард „Виторио Венето“.

При дерайлирането трамваят е ударил няколко души на улицата. Един от тях се е озовал под превозното средство и е починал. Много от ранените са били пътници в трамвая.

Милано беше домакин на Зимните олимпийски игри неотдавна и това привлече в града много спортисти и туристи. Предстои градът да е домакин на Параолимпийските игри.

По време на церемонията по откриването на Зимните игри беше прожектирано филмче със скеч, в който президентът на Италия Серджо Матарела пътува именно с трамвай за стадиона „Сан Сиро“, на който се провеждаше церемонията. В скеча трамваят беше управляван от мотоциклетния шампион Валентино Роси.

