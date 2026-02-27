Осъдиха българин в Англия, хванали го със 107 пакета кокаин. Казал, че са за лична употреба

Бивш юноша на футболния клуб "Етър" е осъден на затвор за разпространение на наркотици от хотел в крайбрежния град Девън. 27-годишният Димитър Стилианов е бил докладван на полицията от хотелски служители в Ситън, стана ясно в съда, съобщава DevonLive. Преди 15 г. Стилиянов е бил считан за един от най-добрите млади футболисти у нас и дори е бил удостоен с награда на детски турнир от Асоциацията на професионалните играчи, разбра "24 часа".

Когато претърсили стаята му, намерили над 100 пакета кокаин, за които Стилианов първоначално заявил, че са за лична употреба. По-късно признал, че продавал наркотици, за да изплати дълг към престъпна банда.

Той бил осъден на две години и девет месеца затвор от Кралския съд в Екситър, след като се признал за виновен за притежание с намерение за разпространение, притежание на канабис и две обвинения в притежание на наркотици.

На 22 ноември в местната полиция постъпил сигнал за гост, който отказва да напусне хотела. Персоналът също подозирал, че той продава наркотици в коридора, а стаята му миришела на канабис.

Полицията намерила в стаята грайндър, телефони и други принадлежности за употреба на наркотици. 107-те пакета кокаин, готови за продажба, имали пазарна стойност от 4280 лири. Намерени били и 1900 лири в брой.

Защитничката на Стоянов в съда Рейчъл Смит заявила, че той е имал много успешна професионална футболна кариера пред себе си, докато не е развил здравословни проблеми.

Започнал да залага, за да плати за медицински грижи в България, преди да замине за Англия с надеждата да спечели пари. Той има временна туристическа виза и се е забъркал с неподходящи хора, каза тя.

"Имал е възможност да продава наркотици и помислил, че това може да е решението", добави тя.

Когато полицията го арестува, той е седял пред лаптопа си и е играл хазарт, а до него имало линии кокаин, готови за употреба. Той е разговарял с имиграционните власти и му е било казано, че нямат намерение да го депортират, макар че това може да се промени след осъждането му.