Марко Рубио отива на посещение в Израел следващата седмица

Американският държавен секретар Марко Рубио ще отиде на кратко посещение в Израел в началото на следващата седмица, тъй като напрежението между САЩ и Иран се засилва на фона на масивното натрупване на американски сили в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Държавния департамент.

В изявление департаментът посочи, че Рубио ще посети Израел в понеделник и вторник, за да „обсъди редица регионални приоритети, включително Иран, Ливан и текущите усилия за изпълнение на мирния план от 20 точки на президента Тръмп за Газа“. Агенцията отбелязва, че няма други подробности.

Съобщението бе направено броени часове след като американското посолство в Йерусалим въведе режим на „разрешено напускане“ за част от служителите с второстепенни функции и членовете на семействата им, което означава, че отговарящите на условията служители могат да напуснат страната, като разходите за това поема правителството, съобщава БТА.

В имейл американският посланик в Израел Майк Хъкаби призова персонала, който обмисля да напусне страната, да го направи бързо, като ги посъветва да се съсредоточат първо върху намирането на полет от Израел и след това да се отправят към Вашингтон. „Тези, които желаят да се възползват от РН („разрешено напускане“), трябва да го направят ДНЕС“, написа Хъкаби. „Въпреки че може да има изходящи полети през следващите дни, може и да няма“. Хъкаби заяви, че няма нужда от паника, но за тези, които желаят да напуснат, е важно скоро да си направят планове.

За имейла е съобщил пред АП човек, свързан с мисията на САЩ, който не е бил упълномощен да разкрива подробности.

Иран и САЩ се оттеглиха от ядрените преговори без споразумение при третия кръг от ядрените преговори в Женева, припомня АП. Техническите дискусии са насрочени за следващата седмица във Виена.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще се срещне по-късно днес във Вашингтон с външния министър на Оман Бадър Албусайди, който беше посредник по време на ядрените преговори, отбелязва, агенцията, позовавайки се на източник, запознат с срещата, пожелал да запази анонимност.

По-рано Албусайди заяви, че вчера е бил постигнат значителен напредък, въпреки че официални представители на Иран и САЩ не обявиха да е постигнат такъв.

„Това, което трябва да се случи, е ясно изложено от наша страна“, заяви вчера иранският външен министър Абас Арагчи, без да дава повече подробности.

Според поверителен доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран не й е предоставил достъп до ядрените си съоръжения, засегнати от 12-дневната война през юни и в резултат на това тя не може да потвърди дали Иран е спрял обогатяването, нито какъв е размерът на запасите му.

Авиокомпании като нидерланската „Ка Ел Ем” (KLM) вече обявиха планове за спиране на полетите от международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив, а други посолства също направиха планове за разрешени пътувания от Израел и съседните страни.

Междувременно британското външно министерство заяви, че „поради ситуацията със сигурността, персоналът на Обединеното кралство е временно изтеглен от Иран“. То заяви, че посолството работи дистанционно.

В сряда Австралия „нареди на всички членове на семействата на австралийски служители, командировани в Израел, да напуснат страната в отговор на влошаващата се ситуация със сигурността в Близкия изток“.

Китай, Индия и няколко европейски страни с мисии в Иран също посъветваха гражданите си да избягват пътувания до страната. Китайското външно министерство също посъветва своите граждани, които вече са в Иран, да напуснат страната, според изявление, предадено от китайските държавни медии.

На обща среща с персонала днес, след изпращането на имейла, Хъкаби каза на персонала, че насърчава авиокомпаниите да продължат да летят.

Разрешенията за заминаване сигнализират ново равнище на планиране при извънредни обстоятелства, тъй като огромна флота от американски самолети и военни кораби се събира в Близкия изток.