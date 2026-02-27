Шведският премиер: Френски ядрени оръжия не може да бъдат разполагани в страната ни в мирно време

Шведският премиер Улф Кристершон заяви днес, че евентуалното разполагане на френски ядрени оръжия на територията на страната му в мирно време е в противоречие с отбранителната ѝ доктрина, но тази позиция би могло да се промени при война, предаде Франс прес.

Кристершон каза това в отговор на въпрос за евентуалното разполагане на френски ядрени оръжия в Швеция. "В Швеция имаме ясна доктрина", подчерта той. Според нея "по време на мир на шведска територия няма да има постоянно разположени чуждестранни войски".

"Тази доктрина е в сила", така че присъствието на френски ядрени оръжия в Швеция не е възможно.

Но "ако възникне война, която по някакъв начин ни засегне, тогава ситуацията ще бъде съвсем различна", подчерта Кристершон по време на посещение в Малмьо, където се намира френският самолетоносач "Шарл де Гол".

Скандинавска страна се отказа неотдавна от двувековния си военен неутралитет, след като през март 2024 г. стана 32-рият член на НАТО, вследствие на мащабното руско нашествие в Украйна, започнало през 2022 г., припомня АФП, цитирана от БТА.

САЩ и Русия разполагат с хиляди ядрени глави, в Европа само Франция и Обединеното кралство притежават ядрено оръжие. Общо двете европейски държави разполагат с няколко стотици ядрени бойни глави. С нарастването на несигурността около военната подкрепа на САЩ за Европа, европейските лидери започнаха да обмислят начини за преодоляване на липсата на надеждно средство за възпиране на континента.

Припомняйки шведската доктрина за недопускане на чужди войски на нейна територия, Кристершон подчерта, че "докато Русия притежава ядрено оръжие в непосредствена близост до нас, е добре две европейски демокрации (Франция и Великобритания, бел. АФП) също да разполагат с ядрено оръжие".