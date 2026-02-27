Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Иран, Израел и Ливан

Външното министерство на Полша призова днес гражданите на страната да напуснат незабавно Иран, Израел и Ливан заради напрегнатата обстановка в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на публикация на министерството в мрежата "Екс".

"Ситуацията в Близкия изток е нестабилна. Опасността от ескалация е висока! Въздушното пространство може да бъде затворено за граждански полети. Отпътуването по въздуха може да е невъзможно или значително затруднено", съобщи ведомството в три отделни поста - за полските граждани в Иран, в Израел и в Ливан.