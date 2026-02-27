Руснаци и дипломати си спомниха за Борис Немцов на 11-годишнината от убийството му (Снимки)

Едва десетина руснаци се престрашиха да дойдат днес на мост близо до Кремъл, за да оставят цветя в памет на убития точно на това място преди 11 години руски опозиционер Борис Немцов, предаде Франс прес в репортажен материал.

Немцов, който беше вицепремиер по време на президентството на Борис Елцин (1991–1999), преди да стане яростен противник на следващия руски президент - Владимир Путин, беше застрелян с четири куршума на този мост на 27 февруари 2015 г. Тогава той беше на 55 години. Today Marks the 11th Anniversary of the Assassination of Opposition Politician Boris Nemtsov



Throughout this time, Russian authorities have yet to permit the installation of a permanent memorial to the politician, who was murdered in the heart of Moscow. The makeshift memorial… pic.twitter.com/C8eMmSq48q — Sota News (@sotanews) February 27, 2026

В миналото стотици хора се събираха на това място около импровизирания мемориал за годишнината от смъртта му. Тази година малцина се осмелиха да дойдат. „Толкова малко хора, всички са го забравили“, заяви възрастен мъж, който отказва да назове името си. „Всички са уплашени“, каза жена, стояща наблизо.

След началото на мащабната офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. Кремъл въведе строги закони за военна цензура, които заглушиха гласа на критиците и създадоха силен климат на страх.

На 27 февруари 2022 г. демонстранти организираха протест срещу войната пред мемориала на Немцов. Той самият се противопостави през 2014 г. на анексията на Крим и на подкрепата на Москва за сепаратистите в Източна Украйна, съобщи БТА. In commemoration of Russian former Deputy Prime Minister and pro-democratic opposition leader Boris Nemtsov, representatives of the Embassy of Sweden in Moscow today visited the site of his murder in 2015. We will never forget those who died protecting democracy and human rights… pic.twitter.com/Bhl3xXaLn0 — Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) February 27, 2026

Днес сутринта западни посланици и дипломати – общо около тридесет души, тоест три пъти повече от броя на събралите се по същото време обикновени руснаци – положиха червени карамфили пред мемориала на мястото, на което беше убит политикът. Съвсем наблизо силите на реда наблюдаваха случващото се, а полицай с мегафон призоваваха хората да се разпръснат и да не блокират движението.

Според поддръжниците му Немцов е можел да поведе страната по демократичен път. „Русия трябваше да има лидер точно като Немцов“, каза пред Франс прес 79-годишният учен Сергей. „В момента тук всичко е потискано, всичко е преследвано, хората са в затвора“, оплаква се той, без да посочва фамилията си.

„Надеждите на цялата страна се крепяха на него. Ние всички, които искахме да бъдем свободни тук, се уповавахме на него", казва 66-годишната Олга Виноградова, която заедно с други доброволци грижливо поддържа мемориала на Немцов, който представлява цветя и снимки на покойния и който многократно е оскверняван от 2015 г. насам. „Когато този човек беше убит, всички ние бяхме екзекутирани в този момент. Защото нашите надежди бяха унищожени“, казва Виноградова. „С този мемориал напомняме на хората, че за Русия съществуваше друг път. И че имаше съвсем реален човек, който можеше да ни поведе по него“, отбелязва тя.

Физик по образование, Борис Немцов стана известен през 90-те години като млад либерален губернатор на област Нижегородска област. Той беше сочен като възможен наследник на Борис Елцин. В крайна сметка обаче на власт в края на 1999 г. дойде бившият агент на КГБ Владимир Путин. Първоначално Немцов му оказа колеблива подкрепа, преди да стане един от неговите противници. През следващите години Немцов до голяма степен загуби популярността си и към момента на убийството си беше по-скоро второстепенна фигура в руската политика. Въпреки това неговото убийство шокира страната и света. Today, Charge Jeremy Guthrie, together with colleagues from other embassies, laid flowers at the site where opposition politician and civil society activist Boris Nemtsov was murdered on 27 February 2015. pic.twitter.com/IsLOaPW4uD — John Geering (@PosolAustralia) February 27, 2026

Поддръжниците му обвиняват чеченския лидер Рамзан Кадиров, че е наредил престъплението, което той отрича. Петима чеченци бяха осъдени на тежки присъди за извършването на убийството, но поръчителите никога не бяха арестувани. Един от осъдените – Темирлан Ескерканов – беше помилван и освободен през 2024 г., след като се присъедини към руската армия и беше изпратен на фронта в Украйна.

Борис Немцов беше един от първите поддръжници на Алексей Навални, който почина през 2024 г. в арктически затвор и който според неговия екип е станал жертва на отравяне, наредено от Кремъл – твърдение, което властите отричат.

Основните противници на Владимир Путин са в изгнание, в затвора или мъртви.