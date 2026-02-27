Тръмп: Не съм доволен от Иран, днес се очакват нови преговори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от Иран, но че днес се очакват нови разговори относно ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.

Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица на фона на мащабно струпване на американски военни сили в региона. Тръмп каза, че не желае да използва военна сила срещу Иран, но понякога това се налага.

Посредникът в преговорния процес - Оман - изпрати своя външен министър във Вашингтон днес, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.