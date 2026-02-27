Бил Клинтън, когато летял в самолета с Епстийн, не видял нещо, което да го притесни (Вижте цялата му реч)

Бил Клинтън заяви пред конгресмени, че "не е видял нищо, което да го накара да се притесни", когато се е срещал с Джефри Епстийн, докато даваше показания при закрити врати за отношенията си с покойния финансист и сексуален престъпник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Клинтън заяви пред надзорната комисия на Камарата на представителите, че не би летял със самолета на покойния финансист, ако е знаел за извършвания от него трафик на непълнолетни момичета, и би съобщил за това, ако беше знаел.

"Ние сме тук само защото той го е крил от всички толкова добре и толкова дълго", каза Клинтън.

Експрезидентът е летял със самолета на Епстийн няколко пъти в началото на 2000-те години, след като напусна поста си и преди осъждането на Епщайн през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция. Част от милионите документи, публикувани от министерството на правосъдието, включва снимки на Клинтън с жени, чиито лица са зачертани, за да не се виждат.

"Не съм видял нищо и не съм направих нищо" незаконно, добави Клинтън. Той даде показания ден след съпругата си Хилари Клинтън, която заяви пред комисията, че не си спомня да е срещала Епстийн и няма какво да сподели за сексуалните му престъпления.

Тя каза, че по време на седемчасовата сесия е била разпитана и за НЛО и за конспиративна теория от 2016 г.

Ето откриващата реч на президента Клинтън пред Комисията за надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите:

Днес съм тук по две причини. Първата е, че обичам страната си. А Америка е изградена върху идеята, че никой не е над закона, дори и президентите – особено президентите.

Демокрацията изисква всеки човек да изпълнява своята роля и се надявам, че с присъствието си тук днес можем да се отдалечим малко от пропастта и да се върнем към една страна, в която можем да не сме съгласни един с друг по цивилизован начин, където търсенето на истината и справедливостта надделява над партийното желание да се печелят точки и да се създава спектакъл. Аз ще изпълня своята роля и се надявам, че вие ще изпълните вашата.

Втората причина, поради която съм тук, е че момичетата и жените, чиито животи Джефри Епщайн унищожи, заслужават не само справедливост, но и изцеление. Те чакат прекалено дълго и за двете. Въпреки че краткото ми познанство с Епщайн приключи години преди престъпленията му да излязат наяве и въпреки че никога не съм виждал по време на ограничените ни взаимодействия никакви признаци за това, което наистина се случваше, аз съм тук, за да споделя малкото, което знам, с надеждата, че това може да попречи на подобно нещо да се случи отново.

Но преди да започнем, трябва да кажа нещо лично. Вие призовахте Хилари да дойде. Тя нямаше нищо общо с Джефри Епщайн. Нищо. Тя дори не си спомня да го е срещала. Тя нито е пътувала с него, нито е посещавала някоя от неговите имоти. Независимо дали сте призовали 10 или 10 000 души, включването й просто не беше правилно.

Започнахме това изслушване с вдигане на ръка и полагане на клетва да казваме истината. Но всеки има отговорността да бъде честен с тези, които представлява. Независимо дали сте вдигнали дясната си ръка или не, всеки един от нас дължи на американския народ нищо по-малко от истината и точността.

Сега, нека ви кажа какво ще чуете от мен.

Първо, нямах представа за престъпленията, които Епстийн е извършвал. Независимо колко снимки ми покажете, имам две неща, които в крайна сметка са по-важни от вашата интерпретация на тези 20-годишни снимки.

Знам какво видях и, което е по-важно, какво не видях.

Знам какво направих и, което е по-важно, какво не направих.

Не видях нищо и не направих нищо лошо.

Като човек, израснал в семейство с домашно насилие, не само че не бих летял с неговия самолет, ако имах някаква представа за това, което прави, но и сам бих го предал и бих призовал за справедливост за престъпленията му, а не за сделка под масата.

Но дори и с ползата от ретроспекцията, не видях нищо, което да ме накара да се замисля. Ние сме тук само защото той го е крил от всички толкова добре и толкова дълго. А когато това излезе наяве с признанието му за вина през 2008 г., отдавна бях престанал да общувам с него.

Често ще ме чувате да казвам, че не си спомням. Това може да е незадоволително. Но няма да кажа нещо, в което не съм сигурен. Всичко това се случи преди много време. И съм обвързан с клетвата си да не спекулирам и да не гадая. Това не е само в моя интерес, а защото не ви помага да играя детектив 24 години по-късно.

Тъй като съм под клетва, няма да заявя неистинно, че очаквам с нетърпение вашите въпроси. Но съм готов да отговоря на тях по най-добрия начин, в съответствие с фактите, които познавам: законните, логичните и дори странните.

Председателят на комисията от Републиканската партия, представител Джеймс Комър от Кентъки, заяви, че ще разпита бившия президент за снимките, публикувани от министерството на правосъдието. Очаква се комисията да разпита семейство Клинтън и за участието на Епстийн в благотворителната им фондация.

Комър заяви, че видеозаписът с показанията на Хилари Клинтън може да бъде публикуван скоро. Председателят многократно е заявявал, че Бил и Хилари Клинтън не са обвинени в "неправомерни действия".

И двамата Клинтън обвиняват републиканците, че провеждат партийна акция, целяща да защити Тръмп от разследване. Те отбелязват, че на други лица, участващи в разследването, е било позволено да представят писмени изявления, вместо да дават показания лично.

Политици от Демократическата партия твърдят, че комисията трябва да призове и Тръмп, чието име често се появява в документите, свързани с Епстийн, както и министъра на търговията Хауърд Лътник, който е признал, че е посещавал частния остров на покойния финансист.

Тръмп е поддържал тесни връзки с Епстийн през 90-те и 2000-те години и твърди, че ги е прекъснал преди да бъде осъден през 2008 г.

Демократите също така обвиняват министерството на правосъдието, че укрива документи за жена, която е обвинила Тръмп в сексуално малтретиране по време, когато е била непълнолетна. Министерството на правосъдието заяви, че разглежда въпросния материал и ще го публикува, ако е уместно, припомня Ройтерс.

"Присъствието на президента Клинтън тук днес, (даващ показания) под клетва, подчертава празнината с размерите на Доналд Тръмп, зееща в разследването на председателя Комър", заяви демократичният конгресмен Джеймс Уокиншоу от Вирджиния.