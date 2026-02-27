Италия призова гражданите си да напуснат Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианското външно министерство призова днес италианските граждани да напуснат Иран и ги посъветва да бъдат изключително внимателни в целия Близък изток предвид трайно нестабилната ситуация със сигурността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Приканваме италианците (намиращи се в Иран) за туризъм или чието присъствие там не е крайно наложително, да отпътуват", посочи в изявление министерството, като отбеляза, че пътуването до Ирак или Ливан също е силно непрепоръчително.

Министерството посъветва италианските граждани в Израел да са максимално предпазливи и бдителни.

Правителствата на няколко страни вече издадоха сходни предупреждение през последните дни. Великобритания съобщи днес, че временно изтегля персонала си от Иран и затваря посолството си във връзка с нарастващото напрежение в региона.

САЩ изпратиха значителни военни сили в Близкия изток преди възможен удар по Иран на фона на продължаващите преговори между двете страни за ядрените амбиции на Техеран, без признаци за постигнат пробив.