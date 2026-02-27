ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външно призовава българите да напуснат Израел и Иран

3720
Министерство на външните работи (МВнР)

Министерството на външните работи на България (МВнР) предупреждава, че опасността в региона на Близкия изток е растяща. Въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени, съобщава на сайта си МВнР. 

Българските граждани се призовават да напуснат Израел и Иран. 

От ведомството предупреждават намиращите се в региона българи да поддържат контакт с дипломатическите и консулските представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за".

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че не е доволен от Иран и иска да постигне споразумение с Техеран, но предупреди, че „понякога се налага“ да се използва военна сила, предаде Ройтерс. Тръмп заяви пред журналисти, преди да отпътува за щата Тексас, че Иран все още не желае да се откаже от ядрените оръжия, за което САЩ настояват.

