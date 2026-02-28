Сексуалните посегателства във Франция скочили с 8% през 2025 г.

Броят на регистрираните във Франция физически и сексуални посегателства е нараснал съответно с 5% и 8% през 2025 г., според данни на министерството на вътрешните работи, публикувани днес, предаде Франс прес.

Както при физическите, така и при сексуалните посегателства, обвиняемите са основно мъже (съответно 80% и 95%), цитира данните БТА.

През 2025 г. службите на полицията и жандармерията са регистрирали 473 000 жертви на физическо насилие, от които 24% са непълнолетни (114 500). Те са регистрирали също 132 300 жертви на сексуално насилие, като повече от половината (58%) са непълнолетни.

Малко над половината от физическите посегателства са извършени в семейна среда. В тези случаи става дума основно за насилие между партньори. Когато насилието е извършено в рамките на семейството, жертвите в голямата си част са жени (73%). Извън семейната среда жертвите по-често са мъже (69%).

По отношение на сексуалното насилие жертвите продължават в огромното си мнозинство да бъдат жени (85%).

„Един от факторите за увеличаване на броя на регистрираните жертви на сексуално насилие за дадена година е нарастващият дял на стари случаи, които се съобщават със закъснение", посочва вътрешното министерство. „Този дял е особено значим за жертвите, които са били непълнолетни по време на извършване на деянията, както и за насилието, извършено в рамките на семейството", допълва ведомството.