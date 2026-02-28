Пробив в преговорите САЩ-Иран - Техеран съгласен да не складира обогатен уран

Иран се съгласи да не складира обогатен уран, заяви снощи външният министър на Оман Бадър Албусайди, който е посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран в Женева, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

Той нарече това пробив в преговорите със САЩ, предаде БТА.

„Това е нещо съвсем ново, което наистина прави аргумента за обогатяването по-малко релевантен, защото сега говорим за липсата на складиране", заяви Албусайди пред американския канал Си Би Ес.

Оманският външен министър добави, че всички въпроси, свързани със споразумението могат да бъдат решени „в приятелски тон и изцяло" в рамките на три месеца.

На тези преговори се гледа като на един от последните шансове да бъде избегната война след заплахите на САЩ за удари срещу Иран и мащабното американско военно разполагане в Близкия изток.

„Ако крайната цел е да се гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрена бомба, смятам, че решихме този въпрос с тези преговори, като се споразумяхме за много важен пробив, който никога досега не е бил постиган", добави Албусайди. „Смятам, че ако успеем да се възползваме от това и да го използваме в наша полза, споразумението е постижимо", каза той.

Според оманския външен министър Иран няма да има право да складира обогатен уран и ще бъде подложен на проверки. Той добави също, че Техеран ще намали сегашните си запаси „до възможно най-ниското ниво".

Обвинявайки Иран - който отрича - че се опитва да се сдобие с ядрено оръжие, САЩ настояват за цялостна забрана за обогатяване на уран, докато Техеран защитава правото си на ядрена програма за мирни цели.

Но „ако не можете да складирате обогатен уран, не можете да произведете и бомба", каза Албусайди пред Си Би Ес.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че в поверителен доклад на Международната агенция за атомна енергия, с който АП се е запознала, се посочва, че Техеран не позволява достъп до ядрените си съоръжения, бомбардирани от Израел и САЩ по време на 12-дневната война през юни. МААЕ отбелязва, че не може „да потвърди дали Иран е прекратил всичките си дейности, свързани с обогатяването на уран", нито „размера на запасите на уран в засегнатите ядрени съоръжения".

В доклада се посочва, че Иран е информирал агенцията в писмо от 2 февруари, че нормалните гаранции са „юридически неприложими и материално неприложими" в резултат на заплахи и „актове на агресия".

От юни 205 г. Техеран е осигурил на инспекторите на МААЕ достъп „до всички незасегнато съоръжения, с изключение на едно" – атомната електроцентрала в Карун, която се ремонтира.

Иран е правно задължен да си сътрудничи с МААЕ съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие, но прекрати сътрудничеството след войната с Израел.

Според агенцията Техеран поддържа запас от 440,9 кг уран, обогатен до 60% - само на малка техническа стъпка от нивата от 90%, необходими за производство на оръжие.

Този запас може да позволи на Иран да произведе до 10 ядрени бомби, предупреди в интервю за Асошиейтед прес генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.