Втора зловеща находка в Халкидики: откриха кост на плажа само ден след мумифицираното тяло

Серия от зловещи открития през последните 48 часа постави под тревога властите на първия ръкав на полуостров Халкидики – Касандра. Нов сигнал за открити човешки останки вдигна на крак гръцките власти в петък, 27 февруари 2026 г.. Инцидентът е регистриран само 24 часа след намирането на разчленен труп в района на Гларокампос.

Вчера, 27 февруари, точно в 17:00 часа, гръцката полиция е получила спешен сигнал за открита човешка кост на плажната ивица в популярния курорт Полихроно. На място незабавно е пристигнал съдебен експерт и екипи на бреговата охрана. Районът е бил отцепен, докато криминалистите събират доказателства. Разследващите не изключват костта да е била изхвърлена от морето по време на последните бури.

Това е второто откритие в рамките на едно денонощие, след като в четвъртък работници намериха мумифицирани части от тяло в гориста местност близо до Гларокампос. Първоначалната аутопсия на тези останки, извършена по-рано в петък, приключи без категоричен резултат. Поради напредналия стадий на разложение патоанатомите не са успели да определят пола или причината за смъртта.

Властите са сезирали и археологическата служба, за да се провери дали костта от плажа не е исторически артефакт, въпреки че основната версия остава криминална или инцидент с фатален край.

Към момента гръцката полиция е фокусирана върху два конкретни профила в базата данни за изчезнали лица, които биха могли да съвпаднат с находките в Халкидики. Проверяват се досиетата на няколко чуждестранни туристи, обявени за издирване през последната година.

Властите са изпратили ДНК пробите за сравнение със специализирания отдел на Интерпол, за да проверят дали профилът съвпада с лица, издирвани в съседни държави (включително България и Северна Македония).