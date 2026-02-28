Германският канцлер не вижда смисъл от още преговори с Русия за Украйна

По-нататъшната дипломация с Русия е безсмислена, тъй като досега тя бива посрещана с нови руски атаки срещу детски болници, домове за възрастни хора и гражданска инфраструктура в Украйна, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

Войната на Русия не е насочена само срещу териториалната цялост на Украйна, „това е война срещу целия политически ред на Европа", добави Мерц, предаде БТА.

„Това, което (руският президент Владимир) Путин се опитва да направи, не е само разширяване на Русия на запад, а опит да унищожи това, което може да се утвърди като демокрация и върховенство на закона на неговата граница", заяви германският канцлер.

Той отхвърли призивите за по-нататъшна дипломация. „Какво повече можем да направим по отношение на дипломацията от това, което правим от няколко месеца?", запита Мерц и посочи, че западните сили са предложили на руския президент „всяка форма на диалог, включително преговори с руското ръководство".

Германският канцлер каза още, че единственото му условие за преговори е спиране на огъня. „Ако ние преговаряме, поне оръжията трябва да мълчат", подчерта той.

Подновените атаки на Путин срещу Украйна показват, че дипломацията не може да успее в момента. „Трябва да се защитаваме и трябва да предпазим Украйна срещу тази агресия", каза Мерц.